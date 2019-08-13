Тюменской многодетной семье помогут улучшить жилищные условия

Posted 13 августа 2019, 04:47
Published 13 августа 2019, 04:47
Modified 20 октября 2022, 03:10
Updated 20 октября 2022, 03:10
Родившихся девочек назвали Александра, Виктория и Юлия. Помимо тройни, появившийся на свет в июле, у семьи Переладовых из Тюмени есть десятилетний сын роман и пятилетний сын Андрей. Благодаря поддержке из регионального бюджета семья сможет улучшить свои жилищные условия.
С 2013 года в Тюменской области по инициативе губернатора региона введена дополнительная мера социальной поддержки, в виде единовременной выплаты на улучшение жилищных условий семьям, в которых родилось одновременно трое и более детей.
С 2013 года по настоящее время данную поддержку от Тюменской области получили 46 семей из Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Тюмени, Голышмановского городского округа, Тобольского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Омутинского районов.