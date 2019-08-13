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Posted 13 августа 2019, 04:47

Published 13 августа 2019, 04:47

Modified 20 октября 2022, 03:10

Updated 20 октября 2022, 03:10

Тюменской многодетной семье помогут улучшить жилищные условия

Тюменской многодетной семье помогут улучшить жилищные условия

13 августа 2019, 04:47
Фото: 1Mi.
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств семье Переладовых, у который в июле родилась тройня.

Родившихся девочек назвали Александра, Виктория и Юлия. Помимо тройни, появившийся на свет в июле, у семьи Переладовых из Тюмени есть десятилетний сын роман и пятилетний сын Андрей. Благодаря поддержке из регионального бюджета семья сможет улучшить свои жилищные условия.

С 2013 года в Тюменской области по инициативе губернатора региона введена дополнительная мера социальной поддержки, в виде единовременной выплаты на улучшение жилищных условий семьям, в которых родилось одновременно трое и более детей.

С 2013 года по настоящее время данную поддержку от Тюменской области получили 46 семей из Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Тюмени, Голышмановского городского округа, Тобольского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Омутинского районов.

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#Наиль Каримов#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Александр Моор#Многодетные семьи#Улучшение жилищных условий
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