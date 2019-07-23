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В Уватском районе рыбалка двух друзей закончилась убийством

23 июля 2019, 04:52
Фото: 1Mi
В Тобольске задержали 37-летнего местного жителя, его обвиняют в убийстве товарища.
Сюжет
Тюмень

По версии следствия, в середине июля двое приятелей поехали на озеро Кривое Уватского района для сбора ягод и рыбалки. В процессе мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент между друзьями возникла ссора. Конфликт перерос в поножовщину.

Подозреваемый, как считает следствие, нанес ножом потерпевшему три удара в живот. От полученных травм потерпевший скончался, пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый, которому уже предъявили обвинения в убийстве, задержан и помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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