В Уватском районе рыбалка двух друзей закончилась убийством

По версии следствия, в середине июля двое приятелей поехали на озеро Кривое Уватского района для сбора ягод и рыбалки. В процессе мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент между друзьями возникла ссора. Конфликт перерос в поножовщину.