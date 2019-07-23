В Уватском районе рыбалка двух друзей закончилась убийством

По версии следствия, в середине июля двое приятелей поехали на озеро Кривое Уватского района для сбора ягод и рыбалки. В процессе мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент между друзьями возникла ссора. Конфликт перерос в поножовщину.
Подозреваемый, как считает следствие, нанес ножом потерпевшему три удара в живот. От полученных травм потерпевший скончался, пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В настоящее время подозреваемый, которому уже предъявили обвинения в убийстве, задержан и помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.