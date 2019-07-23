Пятый VK Fest собрал рекордное количество посетителей

В этом году благодаря VK Pay посетители фестиваля могли оплачивать любые покупки, даже если у них возникали проблемы с интернетом. Для этого нужно было показать продавцу персональный QR-код на пятой вкладке меню. Кроме того, за каждый платёж с помощью VK Pay покупатели получали 20% кешбэка.