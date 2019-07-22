Тюменцы запустили производство снеков мощностью до 2 тыс тонн в год

Руководство организации отмечает, что на фабрике трудоустроят и жителей поселка. Весь производственный комплекс укомплектован новым оборудованием российских и китайских производителей. Планируется выпуск до 210 тонн снеков и сухих кондитерских изделий в месяц.
В частности на полках местных магазинов появятся чипсы, сухарики, рисовые шарики во фруктовом сиропе. В случае роста спроса ассортимент производства будет расширен кондитерскими изделиями. Отмечается, что часть сырья будут поставлять Ишимский мясокомбинат и Боровская птицефабрика.
Юрлицо стало резидентом индустриального парка для получения готовой инфраструктуры – это серьёзно снизило сроки ввода здания на 3 тыс. квадратным метров в эксплуатацию. Агентство инфраструктурного развития Тюменской области выступило партнёром для организации производства. Чиновники отмечают, что появление подобных небольших проектов – свидетельство того, что инвестиционное развитие территории идет в правильном направлении.