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Тюменцы запустили производство снеков мощностью до 2 тыс тонн в год

22 июля 2019, 13:19
Фото: Фото: администрация Тюменской области
В индустриальном парке «Боровский» с 19 июля запущено производство снеков «Окейч». Общий объем инвестиций составил 130 млн рублей, на предприятии будет создано до 40 рабочих мест.

Руководство организации отмечает, что на фабрике трудоустроят и жителей поселка. Весь производственный комплекс укомплектован новым оборудованием российских и китайских производителей. Планируется выпуск до 210 тонн снеков и сухих кондитерских изделий в месяц.

В частности на полках местных магазинов появятся чипсы, сухарики, рисовые шарики во фруктовом сиропе. В случае роста спроса ассортимент производства будет расширен кондитерскими изделиями. Отмечается, что часть сырья будут поставлять Ишимский мясокомбинат и Боровская птицефабрика.

Юрлицо стало резидентом индустриального парка для получения готовой инфраструктуры – это серьёзно снизило сроки ввода здания на 3 тыс. квадратным метров в эксплуатацию. Агентство инфраструктурного развития Тюменской области выступило партнёром для организации производства. Чиновники отмечают, что появление подобных небольших проектов – свидетельство того, что инвестиционное развитие территории идет в правильном направлении.

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#Новости#Производство#Развитие#Александр Мязин#Экономика
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