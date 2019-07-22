Тюменец поймал водителя, который сбил парня на самокате и пытался скрыться

Свидетелем ДТП стал лидер движения «Диванные войска Тюмени» Анатолий Княжев. По его словам, машина заехала на обочину и сбила парня на самокате. Когда водитель автомобиля попытался скрыться, за ним устроили погоню. Машину удалось догнать.
Анатолий Княжев также рассказал, что пассажирка внедорожника вела себя странно, говорила «покажите мне труп» и «никто не сбит». Помимо этого она пыталась запретить снимать ее и заявляла, что ехавший на самокате парень был нетрезв. Последнее оказалось правдой.
На место выезжали сотрудники ГИБДД, которые взяли у всех участников аварии и свидетелей объяснения, а также оформили все документы. Обстоятельства ДТП выясняются.
О том, получил ли парень на самокате какие-либо травмы, не сообщается. Однако известно, что он отказался от медицинской помощи.