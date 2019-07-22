Тюменец поймал водителя, который сбил парня на самокате и пытался скрыться

Анатолий Княжев также рассказал, что пассажирка внедорожника вела себя странно, говорила «покажите мне труп» и «никто не сбит». Помимо этого она пыталась запретить снимать ее и заявляла, что ехавший на самокате парень был нетрезв. Последнее оказалось правдой.