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Тюменец поймал водителя, который сбил парня на самокате и пытался скрыться

22 июля 2019, 03:45
Фото: Диванные войска Тюмени в ВК
На улице Южной в Тюмени произошло ДТП с участием внедорожника KIA и самоката. После аварии водитель автомобиля попытался скрыться.
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Тюмень

Свидетелем ДТП стал лидер движения «Диванные войска Тюмени» Анатолий Княжев. По его словам, машина заехала на обочину и сбила парня на самокате. Когда водитель автомобиля попытался скрыться, за ним устроили погоню. Машину удалось догнать.

Анатолий Княжев также рассказал, что пассажирка внедорожника вела себя странно, говорила «покажите мне труп» и «никто не сбит». Помимо этого она пыталась запретить снимать ее и заявляла, что ехавший на самокате парень был нетрезв. Последнее оказалось правдой.

На место выезжали сотрудники ГИБДД, которые взяли у всех участников аварии и свидетелей объяснения, а также оформили все документы. Обстоятельства ДТП выясняются.

О том, получил ли парень на самокате какие-либо травмы, не сообщается. Однако известно, что он отказался от медицинской помощи.

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