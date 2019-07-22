После просьбы о ремонте моста администрация тюменского города решила его снести

О демонтаже конструкций моста заявили пользователи соцсетей. Авторы сообщения отмечают, что мост существовал почти 30 лет. Его использовали горожане для того, чтобы добраться до садовых участков и дачных домиков на другой стороне города. Несколько лет назад строение пришло в негодность и передвигаться по нему стало очень сложно. В соцсетях жители организовали опрос, где большинство высказалось за ремонт сооружения. С 18 июля к мосту прибыли рабочие и начали его разбирать.