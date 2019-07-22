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После просьбы о ремонте моста администрация тюменского города решила его снести

22 июля 2019, 11:02
Фото: Группа Типичный Тобольск
Жители Ишима попросили местные власти отремонтировать понтонный мост через одноименную с городом реку. В результате чиновники решили его полностью снести.

О демонтаже конструкций моста заявили пользователи соцсетей. Авторы сообщения отмечают, что мост существовал почти 30 лет. Его использовали горожане для того, чтобы добраться до садовых участков и дачных домиков на другой стороне города. Несколько лет назад строение пришло в негодность и передвигаться по нему стало очень сложно. В соцсетях жители организовали опрос, где большинство высказалось за ремонт сооружения. С 18 июля к мосту прибыли рабочие и начали его разбирать.

Чиновники утверждают, что по документам данный объект отсутствует в этой части реки. Отмечается, что администрация города предлагает жителям воспользоваться дорогой до общества «Машиностроитель» (отсыпана щебнем) или 200-метровым ответвлением до общества «Швейник».

«Там делов на 3 рубля. Деградация системы администрирования», - отметил один из пользователей сети.

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#Новости#Мост#Ишим#Александр Мязин#Политика
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