После просьбы о ремонте моста администрация тюменского города решила его снести

О демонтаже конструкций моста заявили пользователи соцсетей. Авторы сообщения отмечают, что мост существовал почти 30 лет. Его использовали горожане для того, чтобы добраться до садовых участков и дачных домиков на другой стороне города. Несколько лет назад строение пришло в негодность и передвигаться по нему стало очень сложно. В соцсетях жители организовали опрос, где большинство высказалось за ремонт сооружения. С 18 июля к мосту прибыли рабочие и начали его разбирать.
Чиновники утверждают, что по документам данный объект отсутствует в этой части реки. Отмечается, что администрация города предлагает жителям воспользоваться дорогой до общества «Машиностроитель» (отсыпана щебнем) или 200-метровым ответвлением до общества «Швейник».
«Там делов на 3 рубля. Деградация системы администрирования», - отметил один из пользователей сети.