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Компанию «Этажи» привлекли к ответственности после проверки МЧС

22 июля 2019, 11:55
Фото: ВКонтакте
Специалисты МЧС выявили нарушения норм безопасности в жилом доме № 38 (корпус 1) по улице Ленина. В нём находятся офисы компании «Этажи».
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Тюмень

После жалобы жильцов, сотрудники ведомства проверили изложенную в заявлении информацию. В частности на лестницах и площадках здания они обнаружили мебель, которая является собственностью организации «Этажи». Один из пожарных выходов из административной части здания вел в подъезд.

В ходе проверки «Этажи» привлекли к административной ответственности. В течение недели юрлицо обязано убрать мебель.

Жильцы дома по улице Ленина, 38 (корпус 1) уже долгое время жалуются на своего «соседа». Из 22 квартир в доме осталось только 8, где проживают люди. Остальные помещения организованы под офисы риэлторов. Жители жалуются на компанию из-за шума и парковок.

Ранее в этом же доме до 25 июля в Тюмени закрыли ресторан «Самеба», который располагается по улице Ленина, 38 (корпус 1). Тюменцы пожаловались на шум и запах гари от шашлыков.

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