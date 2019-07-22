Компанию «Этажи» привлекли к ответственности после проверки МЧС

После жалобы жильцов, сотрудники ведомства проверили изложенную в заявлении информацию. В частности на лестницах и площадках здания они обнаружили мебель, которая является собственностью организации «Этажи». Один из пожарных выходов из административной части здания вел в подъезд.
В ходе проверки «Этажи» привлекли к административной ответственности. В течение недели юрлицо обязано убрать мебель.
Жильцы дома по улице Ленина, 38 (корпус 1) уже долгое время жалуются на своего «соседа». Из 22 квартир в доме осталось только 8, где проживают люди. Остальные помещения организованы под офисы риэлторов. Жители жалуются на компанию из-за шума и парковок.
Ранее в этом же доме до 25 июля в Тюмени закрыли ресторан «Самеба», который располагается по улице Ленина, 38 (корпус 1). Тюменцы пожаловались на шум и запах гари от шашлыков.