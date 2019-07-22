Компанию «Этажи» привлекли к ответственности после проверки МЧС

Жильцы дома по улице Ленина, 38 (корпус 1) уже долгое время жалуются на своего «соседа». Из 22 квартир в доме осталось только 8, где проживают люди. Остальные помещения организованы под офисы риэлторов. Жители жалуются на компанию из-за шума и парковок.