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Из окна дома на Олимпийской в Тюмени выпал мужчина

22 июля 2019, 04:42
Фото: Инцидент Тюмень в ВК
В воскресенье, 21 июля, из окна шестого этажа жилого дома, расположенного на улице Олимпийская, 25 в Тюмени выпал мужчина. Его тело обнаружили на бетонной отмостке здания.
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Тюмень

Несмотря на то, что бригада службы скорой помощи прибыла на место всего через пять минут, медикам оставалось лишь констатировать смерть человека, пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

На место также выезжали сотрудники полиции. По словам очевидцев, стражи правопорядка опрашивали женщину, которая кричала, что это был несчастный случай. При попытке увезти её в отделение полиции, она закатила истерику по поводу того, что её обвиняют в убийстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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