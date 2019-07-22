Из окна дома на Олимпийской в Тюмени выпал мужчина

На место также выезжали сотрудники полиции. По словам очевидцев, стражи правопорядка опрашивали женщину, которая кричала, что это был несчастный случай. При попытке увезти её в отделение полиции, она закатила истерику по поводу того, что её обвиняют в убийстве.