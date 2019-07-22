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До 30% питьевой воды в магазинах РФ - подделка

22 июля 2019, 13:48
Фото: 1Mi
По данным «Ростеха», до 30% продаваемой чистой питьевой воды в российских магазинах являются подделкой. В некоторых регионах доля контрафакта составляет 80%.

Для решения подобной проблемы Чемезов предложил маркировать продукцию, поставляемую в магазины страны.

До 2024 года в РФ должна быть разработана Единая национальная система маркировки продукции. Данные оператора должны быть совместимы с базами данных ФНС и Роспотребнадзора. Это должно помочь при организации проверок юридических лиц.

В России действует двойной учет для продуктов из молока. Производители должны использовать ветеринарно-сопроводительные документы системы «Меркурий» и маркировка каждого изделия с помощью ЦРПТ.

Планируется постепенное внедрение молочных товаров группами: с июля 2019 года – молоко, масло, сыры, а с ноября – йогурт и кефир.

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#Новости#Магазины#Вода#Александр Мязин#Общество
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