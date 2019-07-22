До 30% питьевой воды в магазинах РФ - подделка

Для решения подобной проблемы Чемезов предложил маркировать продукцию, поставляемую в магазины страны.
До 2024 года в РФ должна быть разработана Единая национальная система маркировки продукции. Данные оператора должны быть совместимы с базами данных ФНС и Роспотребнадзора. Это должно помочь при организации проверок юридических лиц.
В России действует двойной учет для продуктов из молока. Производители должны использовать ветеринарно-сопроводительные документы системы «Меркурий» и маркировка каждого изделия с помощью ЦРПТ.
Планируется постепенное внедрение молочных товаров группами: с июля 2019 года – молоко, масло, сыры, а с ноября – йогурт и кефир.