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«Работник банка» украл у тюменца 79 тыс. рублей

21 июля 2019, 12:00
Фото: 1Mi
В полицию города Тюмени обратился 56-летний местный житель, который заявил о том, что неизвестный похитил с его банковской карты 79 тыс. рублей. Злоумышленник представился работником банка.
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Тюмень

По словам потерпевшего, на его телефон поступил звонок, когда он ответил, ему заявили, что звонят из службы безопасности банка, а также сообщили, что с его карты неизвестные злоумышленники пытаются снять крупную сумму денег.

Тюменец поверил звонившему и по его просьбе сообщил ему данные карты. По словам звонившего, эта информация была нужна, чтобы предотвратить кражу. Телефонный разговор закончился тем, что звонивший заявил потерпевшему, что теперь ситуация под контролем.

Через некоторое время тюменец получил уведомление от банка о списании с его счета 79 тыс. рублей. Потерпевший обратился в полицию.

В настоящее время стражи правопорядка предпринимают меры к установлению личности злоумышленника и его задержанию.

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