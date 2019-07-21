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До конца года в Тюмени построят еще 9 км велодорожек

21 июля 2019, 08:00
Фото: 1Mi
В областной столице прошло совещание посвященное городской велосипедной инфраструктуре. Его организовал глава Тюмени Руслан Кухарук.
Сюжет
Тюмень

В настоящее время в Тюмени порядка 52 км велодорожек, они находятся возле образовательных учреждений, в сквера, парках местах отдыха и наиболее популярных территориях у горожан.

До конца текущего года в областной столице обустроят еще 9 км велотрасс. Они появятся на участках от перекрестка улиц Монтажников и Республики до улицы Профсоюзной и улицы 50 лет Октября, а также на бульваре Б. Щербины.

В ходе совещания также стало известно, что готова проектная документация на строительство еще 22 км велодорожек. Начало строительства запланировано на следующий год. Сдать велотрассы в эксплуатацию планируют к 2022 года.

В городской администрации также отметили, что вопросы строительства велосипедных дорожек рассматриваются при активном участии общественников и самих велосипедистов.

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#Новости#Велодорожки#Велосипедисты#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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