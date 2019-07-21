До конца года в Тюмени построят еще 9 км велодорожек

В настоящее время в Тюмени порядка 52 км велодорожек, они находятся возле образовательных учреждений, в сквера, парках местах отдыха и наиболее популярных территориях у горожан.
До конца текущего года в областной столице обустроят еще 9 км велотрасс. Они появятся на участках от перекрестка улиц Монтажников и Республики до улицы Профсоюзной и улицы 50 лет Октября, а также на бульваре Б. Щербины.
В ходе совещания также стало известно, что готова проектная документация на строительство еще 22 км велодорожек. Начало строительства запланировано на следующий год. Сдать велотрассы в эксплуатацию планируют к 2022 года.
В городской администрации также отметили, что вопросы строительства велосипедных дорожек рассматриваются при активном участии общественников и самих велосипедистов.