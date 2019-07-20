ВКонтакте готовит к запуску приложение для знакомств Lovina

«Мы верим в любовь с первого взгляда. Но снимками не передать эмоции и чувства, возникающие во время личного общения. Зато это легко сделать с помощью видео — именно оно позволяет ощутить химию, которая возникает при взаимной симпатии. Такое „живое“ общение, которого так не хватает в цифровую эпоху, легло в основу нашего приложения».