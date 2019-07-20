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Российская адвокатура находится на грани раскола и требует реформ

20 июля 2019, 03:00
Фото: 1Mi
Профессиональная адвокатура РФ на грани раскола. В Москве прошла конференция призванная реформировать систему работы адвокатов.

По данным «Новых известий», на данный момент в российской адвокатуре сложилось «большинство» и «меньшинство». «Меньшинство» это адвокаты и правозащитники, которые защищают своих клиентов в судах от государства и необоснованных обвинений. Остальные не хотят ссориться с властью. Эти люди делают вид, что они живут и работают в правовом государстве.

В Москве на конференцию пришли те, кто составляет «меньшинство». Отмечается, что противоположная сторона «большинства» Эти адвокаты от бюрократии делают вид, что они живут и работают в правовом государстве. Вице-президент Адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант отметил, что назвал участников конференции «группой анонимных фантазёров».

По слухам, под влиянием Генри Резника от участия в конференции отказался представитель СПЧ, членом которого является адвокат.

В ходе конференции участники высказали идеи реформирования «насквозь коррумпированную систему адвокатских палат». Даниил Берман призвал адвокатское сообщество к забастовке для привлечения внимания к необходимости срочных реформ.

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#Новости#Адвокаты#Судебная реформа#Александр Мязин#Политика
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