Российская адвокатура находится на грани раскола и требует реформ

По данным «Новых известий», на данный момент в российской адвокатуре сложилось «большинство» и «меньшинство». «Меньшинство» это адвокаты и правозащитники, которые защищают своих клиентов в судах от государства и необоснованных обвинений. Остальные не хотят ссориться с властью. Эти люди делают вид, что они живут и работают в правовом государстве.
В Москве на конференцию пришли те, кто составляет «меньшинство». Отмечается, что противоположная сторона «большинства» Эти адвокаты от бюрократии делают вид, что они живут и работают в правовом государстве. Вице-президент Адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант отметил, что назвал участников конференции «группой анонимных фантазёров».
По слухам, под влиянием Генри Резника от участия в конференции отказался представитель СПЧ, членом которого является адвокат.
В ходе конференции участники высказали идеи реформирования «насквозь коррумпированную систему адвокатских палат». Даниил Берман призвал адвокатское сообщество к забастовке для привлечения внимания к необходимости срочных реформ.