Российская адвокатура находится на грани раскола и требует реформ

По данным «Новых известий», на данный момент в российской адвокатуре сложилось «большинство» и «меньшинство». «Меньшинство» это адвокаты и правозащитники, которые защищают своих клиентов в судах от государства и необоснованных обвинений. Остальные не хотят ссориться с властью. Эти люди делают вид, что они живут и работают в правовом государстве.