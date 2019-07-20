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Минэнерго расследует инциденты заправки самолетов некачественным керосином в РФ

20 июля 2019, 04:00
Фото: pixabay.com
Минэнерго создаст рабочую группу для расследования попадания загрязненного керосина в самолеты. Подобные инциденты подтвердил доклад ГосНИИ ГА.

Отмечается, что в марте 2019 года Минэнерго поручило проверить авиакеросин, которым были заправлены два самолета Red Wings в августе прошлого года. В топливе специалисты обнаружили «мутную желеообразную субстанцию» - полисилоксаны. Техника лайнеров работала некорректно, в частности засорился один из фильтров двигателя. При этом один из самолетов заправлялся в Иркутске, другой в Турции.

Более того, эксперты заметили, что во время расследования катастроф МиГ-29 в Жуковском и вертолета в Комсомольске-на-Амуре в топливе были найдены полисилоксаны.

Данные примеси могут привести к остановке работы техники, а их соединения могут осесть в двигателе и вызвать перегрев.

Известно, что Восточно-Сибирское СКР возбудило дело по факту заправки некачественным топливом.

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#Новости#Топливо#Самолет#Александр Мязин#Происшествия
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