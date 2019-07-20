Минэнерго расследует инциденты заправки самолетов некачественным керосином в РФ

Отмечается, что в марте 2019 года Минэнерго поручило проверить авиакеросин, которым были заправлены два самолета Red Wings в августе прошлого года. В топливе специалисты обнаружили «мутную желеообразную субстанцию» - полисилоксаны. Техника лайнеров работала некорректно, в частности засорился один из фильтров двигателя. При этом один из самолетов заправлялся в Иркутске, другой в Турции.