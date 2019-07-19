Тюменские сталкеры опубликовали фотографии разрушенного дома после штурма ФСБ

Группа «Затерянный мир» опубликовала фотографии интерьера дома после штурма ФСБ. В частности на снимках можно рассмотреть обгоревшую мебель и стены, остатки финансовой документации, испорченную бытовую технику. Видны следы от автоматной очереди и осколков от стекла. Между тем сталкеры не сообщили, когда именно сделаны фото.
С вечера 12 апреля в Тюмени началась операция по задержанию подозреваемых в терроризме из запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Их обнаружили в частном доме на улице Амурской, 118. В ходе спецоперации завязалась перестрелка в ходе которой злоумышленники были уничтожены. Утром появилась информация, что в руинах здания обнаружены автоматы и взрывные устройства.