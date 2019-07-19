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Тюменские сталкеры опубликовали фотографии разрушенного дома после штурма ФСБ

19 июля 2019, 14:02
Фото: ВКонтакте
Тюменские сталкеры проникли в дом, где 12 апреля были уничтожены подозреваемые в терроризме. Они сделали несколько снимков внутри здания и выложили их в интернет 7 мая.
Сюжет
Тюмень

Группа «Затерянный мир» опубликовала фотографии интерьера дома после штурма ФСБ. В частности на снимках можно рассмотреть обгоревшую мебель и стены, остатки финансовой документации, испорченную бытовую технику. Видны следы от автоматной очереди и осколков от стекла. Между тем сталкеры не сообщили, когда именно сделаны фото.

С вечера 12 апреля в Тюмени началась операция по задержанию подозреваемых в терроризме из запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Их обнаружили в частном доме на улице Амурской, 118. В ходе спецоперации завязалась перестрелка в ходе которой злоумышленники были уничтожены. Утром появилась информация, что в руинах здания обнаружены автоматы и взрывные устройства.

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