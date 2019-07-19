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На Кубани глава "Россетей" Ливинский встретился с главой региона Кондратьевым

19 июля 2019, 17:37
Фото: rosseti.ru
В администрации Краснодарского прошли переговоры, в которых приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава холдинга «Россети» Павел Ливинский, новый гендиректор «Россети Кубань» Сергей Сергеев и первый замглавы Кубани Андрей Алексеенко.

На встрече Ливинский рассказал о назначении новым главой кубанской электросетевой компании Сергея Сергеева, который до этого руководил блоком капитального строительства в ГК «Россети». Об этом пишут «Новые известия».

Участники встречи обсудили важнейшие направления развития кубанского электросетевого комплекса: программу развития электроэнергетики Краснодарского края на 2020-2024 годы, объединение электросетевых активов, загрузку центров питания, а также проекты по развитию региональных электросетей.

Губернатор Краснодарского края заявил, что в последние годы «Россети» модернизировали действующие и построили новые энергообъекты, на что было потрачено восемь миллиардов рублей. Работа принесла ощутимые результаты – среднее количество отключений света на Кубани сократилось.

По словам Ливинского, «Россети» уделяют особое внимание контролю за реконструкцией и строительством новых энергообъектов в регионе.

Глава компании отметил, что сейчас усилия «Россетей» направлены на объединение сетевых активов, чтобы довести стандарты работы региональных ТСО до высокого уровня надежности и эффективности. Ливинский напомнил, что в Краснодарском крае идет реализация программы, предполагающей перевод на «цифру» всего электросетевого комплекса региона. В этом году «Россети» завершат несколько пилотных проектов на Сочинском энергоузле, благодаря чему уменьшатся операционные затраты.

В рамках инвестиционной программы компании «Россети Кубань» на 2019 – 2022 годы запланирован суммарный ввод трансформаторной мощности в объеме 2,9 тысяч МВА и прокладка почти 2,5 тысяч километров линий электропередач.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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