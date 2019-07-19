На Кубани глава "Россетей" Ливинский встретился с главой региона Кондратьевым

Глава компании отметил, что сейчас усилия «Россетей» направлены на объединение сетевых активов, чтобы довести стандарты работы региональных ТСО до высокого уровня надежности и эффективности. Ливинский напомнил, что в Краснодарском крае идет реализация программы, предполагающей перевод на «цифру» всего электросетевого комплекса региона. В этом году «Россети» завершат несколько пилотных проектов на Сочинском энергоузле, благодаря чему уменьшатся операционные затраты.