На Кубани глава "Россетей" Ливинский встретился с главой региона Кондратьевым

На встрече Ливинский рассказал о назначении новым главой кубанской электросетевой компании Сергея Сергеева, который до этого руководил блоком капитального строительства в ГК «Россети». Об этом пишут «Новые известия».
Участники встречи обсудили важнейшие направления развития кубанского электросетевого комплекса: программу развития электроэнергетики Краснодарского края на 2020-2024 годы, объединение электросетевых активов, загрузку центров питания, а также проекты по развитию региональных электросетей.
Губернатор Краснодарского края заявил, что в последние годы «Россети» модернизировали действующие и построили новые энергообъекты, на что было потрачено восемь миллиардов рублей. Работа принесла ощутимые результаты – среднее количество отключений света на Кубани сократилось.
По словам Ливинского, «Россети» уделяют особое внимание контролю за реконструкцией и строительством новых энергообъектов в регионе.
Глава компании отметил, что сейчас усилия «Россетей» направлены на объединение сетевых активов, чтобы довести стандарты работы региональных ТСО до высокого уровня надежности и эффективности. Ливинский напомнил, что в Краснодарском крае идет реализация программы, предполагающей перевод на «цифру» всего электросетевого комплекса региона. В этом году «Россети» завершат несколько пилотных проектов на Сочинском энергоузле, благодаря чему уменьшатся операционные затраты.
В рамках инвестиционной программы компании «Россети Кубань» на 2019 – 2022 годы запланирован суммарный ввод трансформаторной мощности в объеме 2,9 тысяч МВА и прокладка почти 2,5 тысяч километров линий электропередач.