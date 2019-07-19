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Иностранцы пытались провезти в Сургут фрукты, продукты уничтожили

19 июля 2019, 06:21
Фото: 1Mi
Некоторые пассажиры рейса, который прибыл в Сургут из Таджикистана, пытались ввезти в Россию абрикосы, черешню, специи зира, орехи и сухофруты. Продукция, принадлежащая иностранцам, была выявлена в ходе проведения фитосанитарного контроля.
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Югра

Проверка также показала, что продукция была заражена. В настоящее время вся она уничтожена, а в отношении владельцев фруктов и специй возбуждены дела об административных правонарушениях.

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам рекомендует всем, кто везет какие-либо продукты в Россию из других стран, ознакомиться перед вылетом с перечнем карантинных объектов (продуктов питания), который размещен на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Нормативные документы».

Ранее в Тюмени обнаружили яблоки из Польши. Санкционные продукты утилизировали на полигоне ТБО.

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