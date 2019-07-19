Иностранцы пытались провезти в Сургут фрукты, продукты уничтожили

Проверка также показала, что продукция была заражена. В настоящее время вся она уничтожена, а в отношении владельцев фруктов и специй возбуждены дела об административных правонарушениях.
Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам рекомендует всем, кто везет какие-либо продукты в Россию из других стран, ознакомиться перед вылетом с перечнем карантинных объектов (продуктов питания), который размещен на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Нормативные документы».
Ранее в Тюмени обнаружили яблоки из Польши. Санкционные продукты утилизировали на полигоне ТБО.