ВСК и «Европлан» запускают новый совместный страховой продукт «Страхование платежей»

Это дает клиенту возможность приобрести новый автомобиль в лизинг.
Программа предусматривает страховое возмещение только в случае полной утраты автомобиля, например, если после ДТП он не подлежит ремонту, или в случае угона. Договор оформляется в ВСК на весь срок действия договора лизинга, при этом по каско автомобиль может быть застрахован в любой другой страховой компании.
«При покупке полиса клиент получает финансовую защиту в том числе по уже совершенным расходам. Выплаты по программе позволяют не только возместить первый платеж, но и закрыть обязательства перед лизинговой компанией. Это позволит быстро оформить лизинг нового автомобиля и оплатить аванс из средств, выплаченных страховой компанией», – комментирует руководитель центра развития продуктов ВСК Александр Абраменко.
«Средний срок договора лизинга автомобиля – 3-5 лет. Новый продукт дает предпринимателям возможность обезопасить себя в течение всего этого времени и смягчить ущерб в случае утраты транспортного средства», – комментирует генеральный директор компании «Европлан» Александр Михайлов.