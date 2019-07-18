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ВСК и «Европлан» запускают новый совместный страховой продукт «Страхование платежей»

18 июля 2019, 06:59
Фото: pixabay.com
Страховой Дом ВСК и автолизинговая компания «Европлан» запустили новый комплексный продукт, который позволяет клиентам «Европлана» возместить потери в случае утраты лизингового автомобиля: погасить задолженность по договору лизинга и компенсировать затраты по уплаченным платежам.

Это дает клиенту возможность приобрести новый автомобиль в лизинг.

Программа предусматривает страховое возмещение только в случае полной утраты автомобиля, например, если после ДТП он не подлежит ремонту, или в случае угона. Договор оформляется в ВСК на весь срок действия договора лизинга, при этом по каско автомобиль может быть застрахован в любой другой страховой компании.

«При покупке полиса клиент получает финансовую защиту в том числе по уже совершенным расходам. Выплаты по программе позволяют не только возместить первый платеж, но и закрыть обязательства перед лизинговой компанией. Это позволит быстро оформить лизинг нового автомобиля и оплатить аванс из средств, выплаченных страховой компанией», – комментирует руководитель центра развития продуктов ВСК Александр Абраменко.

«Средний срок договора лизинга автомобиля – 3-5 лет. Новый продукт дает предпринимателям возможность обезопасить себя в течение всего этого времени и смягчить ущерб в случае утраты транспортного средства», – комментирует генеральный директор компании «Европлан» Александр Михайлов.

#Новости#Ирина Швецова#Экономика
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