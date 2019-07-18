В Тюменской области потерялся 13-летний мальчик

Родственники отмечают, что в момент пропажи ребенок был одет в черные шорты, зелёную футболку и чёрные кроссовки.
Особые приметы: волосы светлые, карие газа, имеется родинка в левой части лица. Мальчик спортивного телосложения, рост 155-160 сантиметров, обувь 40 размера.
К поискам подростка подключились сотрудники ОП №2 МО МВД России «Тобольский». Всем, кто что-либо знает о местоположении пропавшего просят сообщать информацию по телефонам (34531) 25-4-93, (3452) 793-023, 8-932-32-39911 – волонтёры.
В Тюмени 16 июля пропал 11-летний ребенок. Мальчик исчез на приеме в поликлинике, когда остался ждать маму в коридоре. В течение суток он был найден, другие подробности неизвестны.