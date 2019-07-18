nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области потерялся 13-летний мальчик

18 июля 2019, 11:13
Фото: ПО «Белая сова»
В селе Усалка Тюменской области пропал 13-летний мальчик. Последний раз его видели 17 июля около 06:00 и до настоящего времени его местоположение неизвестно.
Сюжет
Дети

Родственники отмечают, что в момент пропажи ребенок был одет в черные шорты, зелёную футболку и чёрные кроссовки.

Особые приметы: волосы светлые, карие газа, имеется родинка в левой части лица. Мальчик спортивного телосложения, рост 155-160 сантиметров, обувь 40 размера.

К поискам подростка подключились сотрудники ОП №2 МО МВД России «Тобольский». Всем, кто что-либо знает о местоположении пропавшего просят сообщать информацию по телефонам (34531) 25-4-93, (3452) 793-023, 8-932-32-39911 – волонтёры.

В Тюмени 16 июля пропал 11-летний ребенок. Мальчик исчез на приеме в поликлинике, когда остался ждать маму в коридоре. В течение суток он был найден, другие подробности неизвестны.

Материалы по теме
В Тюмени пропал 11-летний мальчик, у него аутизм
#Новости#Розыск#Дети#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25