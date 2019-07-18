В Москве 65 человек отравились едой из торговых автоматов. Число пострадавших растет

Первые случаи обращения к врачам были зафиксированы 10 июля. Пациенты утверждали, что покупали еду в автоматах сети Healthy food. В Роспотребнадзоре заявили о массовом отравлении 16 июля. Через два дня число пострадавших выросло до 50 человек, но потом их число стало стремительно расти. 26 пострадавших были госпитализированы.