В Москве 65 человек отравились едой из торговых автоматов. Число пострадавших растет

Первые случаи обращения к врачам были зафиксированы 10 июля. Пациенты утверждали, что покупали еду в автоматах сети Healthy food. В Роспотребнадзоре заявили о массовом отравлении 16 июля. Через два дня число пострадавших выросло до 50 человек, но потом их число стало стремительно расти. 26 пострадавших были госпитализированы.
Ряд СМИ сообщили, что врачи по ошибке едва не удалили аппендикс девушке после отравления сэндвичем.
Автоматы обслуживает юрлицо ООО «До Луны и обратно». Большую часть продаваемых продуктов производили в столице на территории промзоны. Специалисты Роспотребнадзора проверили один из цехов и обнаружили многочисленные нарушения. В частности из оборота было изъято 3 тонны сыра.
На данный момент закрыты 22 станции «здорового питания» в 8 округах Москвы и два кафе.