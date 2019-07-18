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Тюменские чиновник за два года купили программы для больниц на 328 млн рублей

18 июля 2019, 03:00
Фото: pixabay.com
В онкологическом центре Тюмени местные активисты «За честные закупки» провели мониторинг госконтрактов. По их данным, в больницу покупалась информационная программа «1С» по завышенной цене.

Тюменское ЦИТТО уже несколько лет покупает компьютерные программы для работы местных больниц у одной и той же компании. В частности ООО «1С-Медицина-Регион» за два года получил из бюджета Тюменской области 328 млн рублей.

В частности, программы для ОКБ №1 стоили бюджету 24 млн рублей, поставщиком стал ООО «Тюмень-Софт». В октябре 2016 года ЦИТТО провело закупку программ «1С» на обеспечение развития информационной системы управления ресурсами медицинских организаций на 2,4 млн рублей. Между тем цена «1С:Предприятие 8» с возможностью установки на 300 компьютеров составляла около 1 млн рублей, а официальным партнёрам в Тюменской области ПО реализуется за 480 тыс. По данным издания «Новый день», посредник завышал цены на региональных закупках в 2-3 раза.

В декабре 2018 года ООО «1С-Медицина-Регион» заключило госконтракты с учреждениями Тюменской области на 83,4 млн рублей. В мае текущего года фирма получила 42,65 млн рублей на развитие информационной системы. С 2016 года из 11 подобных торгов только на одну процедуру заявилось более двух участников.

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#Новости#Программы#Госзакупки#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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