Тюменские чиновник за два года купили программы для больниц на 328 млн рублей

В частности, программы для ОКБ №1 стоили бюджету 24 млн рублей, поставщиком стал ООО «Тюмень-Софт». В октябре 2016 года ЦИТТО провело закупку программ «1С» на обеспечение развития информационной системы управления ресурсами медицинских организаций на 2,4 млн рублей. Между тем цена «1С:Предприятие 8» с возможностью установки на 300 компьютеров составляла около 1 млн рублей, а официальным партнёрам в Тюменской области ПО реализуется за 480 тыс. По данным издания «Новый день», посредник завышал цены на региональных закупках в 2-3 раза.