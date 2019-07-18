Персонал тюменской компании «СибНАЦ» частично сократят

По его словам, будущие одного из крупнейших разведчиков ямальских недр зависит от крупного заказа, которое в настоящее время выполняет «СибНАЦ». Что же касается сокращений, Руслан Салахов не смог назвать хотя бы примерно число сотрудников, которые могут остаться без работы.