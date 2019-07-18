Персонал тюменской компании «СибНАЦ» частично сократят

По его словам, будущие одного из крупнейших разведчиков ямальских недр зависит от крупного заказа, которое в настоящее время выполняет «СибНАЦ». Что же касается сокращений, Руслан Салахов не смог назвать хотя бы примерно число сотрудников, которые могут остаться без работы.
В настоящее время на предприятии имеется задолженность за май и июнь. Однако Руслан Салахов уверяет, что у организации есть все ресурсы, чтобы погасить долги по зарплате в ближайшие сроки.
В начале текущего месяца Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск о банкротстве Сибирского научно-аналитического центра (НАО «СибНАЦ»). Сейчас предприятие находится в стадии ликвидации.
Некоторых сотрудников научного центра, по их словам, уведомили о предстоящих сокращениях сразу после решения суда.