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В Тюмени набирают волонтеров на празднование 75-летнего юбилея региона

17 июля 2019, 04:29
Фото: «Добровольцы России»
В областной столице нужные 100 добровольцев старше 16 лет на празднование 75-летнего юбилея Тюменской области.
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Тюмень

Волонтеры 17 августа на стадионе «Геолог» будут работать с 08.00 до 18.00 с перерывом на обед. Перед тем, как приступить к своим обязанностям, все они пройдут обучение.

Добровольцев разделят на несколько групп, одна из которых будет оказывать административную поддержку командам, помогать в поиске необходимой информации, ответов на вопросы, а также решать возникающие проблемы.

Вторая группа будет работать со зрителями, помогать в навигации по объекту и его инфраструктуре. Третья займется потоками людей и будет ориентировать их по площадкам праздника.

Неравнодушных людей, которым уже есть 16 лет, просят подать заявку в обсуждении здесь, а также обязательно указать ФИО, возраст и номер телефон, сообщает сайт «Добровольцы России».

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