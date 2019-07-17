В Тюмени набирают волонтеров на празднование 75-летнего юбилея региона

Волонтеры 17 августа на стадионе «Геолог» будут работать с 08.00 до 18.00 с перерывом на обед. Перед тем, как приступить к своим обязанностям, все они пройдут обучение.
Добровольцев разделят на несколько групп, одна из которых будет оказывать административную поддержку командам, помогать в поиске необходимой информации, ответов на вопросы, а также решать возникающие проблемы.
Вторая группа будет работать со зрителями, помогать в навигации по объекту и его инфраструктуре. Третья займется потоками людей и будет ориентировать их по площадкам праздника.
Неравнодушных людей, которым уже есть 16 лет, просят подать заявку в обсуждении здесь, а также обязательно указать ФИО, возраст и номер телефон, сообщает сайт «Добровольцы России».