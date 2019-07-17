Тюменский аэроклуб ДОСААФ заявляет о снятии ареста с шести самолетов

По информации представителя клуба Жаксылыка Шайкенова, в настоящее время самолеты вновь могут быть использованы организацией. Более того, воздушные машины были арестованы по ошибке, они принадлежат Росимуществу.
Инцидент произошел в понедельник вечером. Они потребовали у сторожа пустить их на территорию авиаклуба и опломбировали шесть самолетов. Однако уже не следующий день они вернулись и без объяснения причин сорвали свои же пломбы.
Отмечается, что данные самолеты используются для обследования лесов в Тюменской области. Из-за ареста техники Тюменский АСК ДОСААФ потерял порядка 150 тыс. рублей. Специалисты отмечают, что в регионе растет пожароопасная обстановка. Средняя дневная температура на территории области достигает + 30 градусов, осадки минимальны.
Между тем в УФССП по Тюменской области отметили, что арест не снимали, а в патрулировании местных лесов задействован АН-2. Остальные самолеты опломбированы из-за долга в 4 млн рублей по зарплате сотрудникам Тюменского АСК ДОСААФ.