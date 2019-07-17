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Тюменский аэроклуб ДОСААФ заявляет о снятии ареста с шести самолетов

17 июля 2019, 11:39
Фото: ФССП по Тюменской области
Тюменский АСК ДОСААФ России заявил, что судебные приставы сняли арест с шести самолетов авиаклуба. Инцидент произошел из-за ошибки сотрудников ФССП, но приставы эту информацию опровергают.

По информации представителя клуба Жаксылыка Шайкенова, в настоящее время самолеты вновь могут быть использованы организацией. Более того, воздушные машины были арестованы по ошибке, они принадлежат Росимуществу.

Инцидент произошел в понедельник вечером. Они потребовали у сторожа пустить их на территорию авиаклуба и опломбировали шесть самолетов. Однако уже не следующий день они вернулись и без объяснения причин сорвали свои же пломбы.

Отмечается, что данные самолеты используются для обследования лесов в Тюменской области. Из-за ареста техники Тюменский АСК ДОСААФ потерял порядка 150 тыс. рублей. Специалисты отмечают, что в регионе растет пожароопасная обстановка. Средняя дневная температура на территории области достигает + 30 градусов, осадки минимальны.

Между тем в УФССП по Тюменской области отметили, что арест не снимали, а в патрулировании местных лесов задействован АН-2. Остальные самолеты опломбированы из-за долга в 4 млн рублей по зарплате сотрудникам Тюменского АСК ДОСААФ.

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#Новости#Самолеты#Судебные приставы#Александр Мязин#Общество
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