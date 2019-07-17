Спасатель бездействовал: в Ишиме утонул подросток

По словам очевидцев, подросток на городском пляже заплыл на середину реки и его снесло течением. Также они в соцсетях рассказали, что спасатель бездействовал. Когда отец ребенка подбежал к спасателю и сказал, что ребенок пропал, он ничем не стал помогать ему и сказал: звоните куда-нибудь. Кроме того, спасатель даже не вышел из своей будки, утверждают отдыхающие, которые стали свидетелями происшествия.