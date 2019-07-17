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Спасатель бездействовал: в Ишиме утонул подросток

17 июля 2019, 04:14
Фото: Vk.com/«Ишим пере подслушано»
В понедельник, 15 июля, на берегу реки Ишим в районе улицы Береговой нашли тело мальчика 2007 года рождения с признаками утопления.

По словам очевидцев, подросток на городском пляже заплыл на середину реки и его снесло течением. Также они в соцсетях рассказали, что спасатель бездействовал. Когда отец ребенка подбежал к спасателю и сказал, что ребенок пропал, он ничем не стал помогать ему и сказал: звоните куда-нибудь. Кроме того, спасатель даже не вышел из своей будки, утверждают отдыхающие, которые стали свидетелями происшествия.

Отец ребенка кричал в мегафон, после этого в воду начали нырять добровольцы. Полиция приехала на место лишь через час.

В настоящее время следственные органы Следственного Комитета России по Тюменской области проводят доследственную проверку по факту гибели подростка. Тело ребенка уже осмотрели, следов насильственной смерти не обнаружено.

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