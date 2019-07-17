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После прыжка в воду тюменец попал в реанимацию ОКБ №2

17 июля 2019, 10:42
Фото: 1Mi
В конце июня в ОКБ №2 поступил тюменец после неудачного купания. Врачи диагностировали у него осложненный перелом шейного позвонка и перевезли в реанимацию.
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Тюмень

Отмечается, что мужчина не мог пошевелить конечностями. Ему провели операцию, которая длилась 3,5 часа, она оказалась успешной. Врачам удалось освободить спинной мозг пострадавшего от сдавливания и соединить позвонки. Около двух недель он провел в реанимации, а недавно был переведен в общую палату.

Постепенно руки и ноги пациента восстанавливают чувствительность, но на реабилитацию тюменца может уйти несколько месяцев.

В течение четырёх жарких дней в ОКБ №2 поступило несколько человек с травмой шеи и позвоночника. Врачи напоминают о безопасности при прыжках в воду. На мелководье при нырянии можно получить серьёзные травмы, которые приведут к инвалидности.

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#Новости#Врачи#ОКБ №2#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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