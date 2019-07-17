После прыжка в воду тюменец попал в реанимацию ОКБ №2

Отмечается, что мужчина не мог пошевелить конечностями. Ему провели операцию, которая длилась 3,5 часа, она оказалась успешной. Врачам удалось освободить спинной мозг пострадавшего от сдавливания и соединить позвонки. Около двух недель он провел в реанимации, а недавно был переведен в общую палату.
Постепенно руки и ноги пациента восстанавливают чувствительность, но на реабилитацию тюменца может уйти несколько месяцев.
В течение четырёх жарких дней в ОКБ №2 поступило несколько человек с травмой шеи и позвоночника. Врачи напоминают о безопасности при прыжках в воду. На мелководье при нырянии можно получить серьёзные травмы, которые приведут к инвалидности.