Несколько тысяч человек в Тюменской области остались без водоснабжения

В Тюменском районе произошла авария на коммунальных сетях, которая оставила без централизованного водоснабжения порядка четырех тысяч человек, проживающих в деревнях Червишево и Большие Акияры. В этих населенных пунктах централизованным водоснабжением обеспечено всего 67% жителей, в Ембаево 15% населения.

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