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Несколько тысяч человек в Тюменской области остались без водоснабжения

17 июля 2019, 06:18
Фото: pixabay.com
В Тюменском районе произошла авария на коммунальных сетях, которая оставила без централизованного водоснабжения порядка четырех тысяч человек, проживающих в деревнях Червишево и Большие Акияры. В этих населенных пунктах централизованным водоснабжением обеспечено всего 67% жителей, в Ембаево 15% населения.
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Тюмень

В настоящее время на Червишевском водозаборе работает мотопомпа для накачки давления в сети. Несмотря на проделанную работу, вода в многоквартирных домах не поднимается выше 2-3 этажей. Для нужд населения организовали подвоз питьевой воды из Боровского и Винзилей.

«Тюмень Водоканал» обещает сегодня установить более мощный насос, а также начать опрессовывать отдельные участки водовода для определения проблемных зон и устранения аварии. Из-за этого подача воды будет временно приостановлена.

В селе Ембаево, где из строя вышел насос на одной из скважин и упало давление в сети, проблема решена, давление в сети в норме, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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#Новости#Водоснабжение#Тюменская область#Тюменский район#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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