Несколько тысяч человек в Тюменской области остались без водоснабжения

В настоящее время на Червишевском водозаборе работает мотопомпа для накачки давления в сети. Несмотря на проделанную работу, вода в многоквартирных домах не поднимается выше 2-3 этажей. Для нужд населения организовали подвоз питьевой воды из Боровского и Винзилей.
«Тюмень Водоканал» обещает сегодня установить более мощный насос, а также начать опрессовывать отдельные участки водовода для определения проблемных зон и устранения аварии. Из-за этого подача воды будет временно приостановлена.
В селе Ембаево, где из строя вышел насос на одной из скважин и упало давление в сети, проблема решена, давление в сети в норме, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.