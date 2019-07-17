«Киномакс» запускает розыгрыш билетов на предпоказ фильма «Форсаж. Хоббс и и Шоу»

"Форсаж" возвращается! Превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс вынужден объединиться со своим старым врагом, опаснейшим преступником Деккардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику.
Для участия в розыгрыше:
- Напишите в комментариях, почему хотите попасть на показ "Форсаж. Хоббс и и Шоу".
30 июля, случайным образом будут выбраны 2 победителя, которым подарят пригласительные билетв на две персоны!
Что: предпоказ фильма «Форсаж. Хоббс и и Шоу», Приключения, Боевик
Где: Киноцентр «Киномакс» в ТРЦ «Кристалл» , 2 эт.
ул. Менделеева, 1
Когда: 31 июля
Возрастное ограничение: +12