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«Киномакс» запускает розыгрыш билетов на предпоказ фильма «Форсаж. Хоббс и и Шоу»

17 июля 2019, 08:55
Фото: kinomax.ru
Фильм выйдет в российский прокат 1 августа, но вы можете посмотреть его первым на специальном предпремьерном показе 31 июля!
Сюжет
Тюмень

"Форсаж" возвращается! Превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс вынужден объединиться со своим старым врагом, опаснейшим преступником Деккардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику.

Для участия в розыгрыше:

- Станьтете подписчиком группы Киномакс Тюмень | ТРЦ Кристалл;

- Сделайте репост соответсвующей записи и не удаляйте ее до конца розыгрыша;

- Напишите в комментариях, почему хотите попасть на показ "Форсаж. Хоббс и и Шоу".

30 июля, случайным образом будут выбраны 2 победителя, которым подарят пригласительные билетв на две персоны!

Что: предпоказ фильма «Форсаж. Хоббс и и Шоу», Приключения, Боевик

Где: Киноцентр «Киномакс» в ТРЦ «Кристалл» , 2 эт.

ул. Менделеева, 1

Когда: 31 июля

Возрастное ограничение: +12

Купить билеты можно на сайте «Киномакса»

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Культура
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