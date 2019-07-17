ГИБДД и автошколы Югры обвиняют в сговоре

В соответствии с приказом МВД России от 20.10.2015 N 995 при получении водительских прав нужно сдать необходимые документы, далее назначается дата практического экзамена. Далее автоинспектор принимает решение о выдаче ВУ. По регламенту на все действия нужно потратить не более 30 дней, но только ожидание экзамена составляет два месяца.