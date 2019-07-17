ГИБДД и автошколы Югры обвиняют в сговоре

В частности утверждается, что желающие получить ВУ вынуждены оплачивать дополнительные занятия по вождению.
«После регистрации заявления в ГИБДД меня отправили в автошколу, где сказали, что сдача практической части экзамена будет только через два месяца, что нарушает Федеральный Закон», - отмечает заявительница.
В соответствии с приказом МВД России от 20.10.2015 N 995 при получении водительских прав нужно сдать необходимые документы, далее назначается дата практического экзамена. Далее автоинспектор принимает решение о выдаче ВУ. По регламенту на все действия нужно потратить не более 30 дней, но только ожидание экзамена составляет два месяца.
Югорский «ДОСААФ» подтвердил данную информацию. На данный момент в автошколах отмечается большое количество желающих сдать на права. В УМВД по ХМАО подтвердили наличие очередей на сдачу экзамена.