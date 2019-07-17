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ГИБДД и автошколы Югры обвиняют в сговоре

17 июля 2019, 13:46
Фото: ВКонтакте
Жительница Нижневартовска жалуется на ГИБДД и автошколы города. По её мнению сотрудники Госавтоинспекции и инструкторы действуют в сговоре.

В частности утверждается, что желающие получить ВУ вынуждены оплачивать дополнительные занятия по вождению.

«После регистрации заявления в ГИБДД меня отправили в автошколу, где сказали, что сдача практической части экзамена будет только через два месяца, что нарушает Федеральный Закон», - отмечает заявительница.

В соответствии с приказом МВД России от 20.10.2015 N 995 при получении водительских прав нужно сдать необходимые документы, далее назначается дата практического экзамена. Далее автоинспектор принимает решение о выдаче ВУ. По регламенту на все действия нужно потратить не более 30 дней, но только ожидание экзамена составляет два месяца.

Югорский «ДОСААФ» подтвердил данную информацию. На данный момент в автошколах отмечается большое количество желающих сдать на права. В УМВД по ХМАО подтвердили наличие очередей на сдачу экзамена.

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#Новости#Автошколы#ГИБДД#Александр Мязин#Общество
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