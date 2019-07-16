Земельные участки в окрестностях Тюмени подешевели на 14% за четыре года

Отмечается, что в Екатеринбурге, Челябинске, и Сургуте в период с 2015 по 2019 год земельные участки стали дороже. В среднем стоимость сотки за четыре года прибавила почти 15%. В лидерах – Челябинск (рост на 25% до 33 тыс. рублей).
Около Тюмени земля подешевела на 14%. Собственники просят за сотку земли 46 тыс. рублей. В областной столице для реализации предлагается почти 4 тыс. объектов. На многие из этих объектов отсутствуют документы о собственности, но их можно оформить по дачной амнистии до 2022 года.
В лидерах падения цен в УрФО – Курган. Здесь земля подешевела на 15% до 17 тыс. рублей за сотку. В других субъектах РФ больше всего подешевела земля в Краснодаре и ближайших окрестностях — на 33,3%.