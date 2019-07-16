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Земельные участки в окрестностях Тюмени подешевели на 14% за четыре года

16 июля 2019, 14:58
Фото: pixabay.com
В Тюмени и Кургане дешевеют земельные участки. По данным Domofond.ru, сотка в окрестностях областной столицы стоит 46 тыс. рублей.
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Тюмень

Отмечается, что в Екатеринбурге, Челябинске, и Сургуте в период с 2015 по 2019 год земельные участки стали дороже. В среднем стоимость сотки за четыре года прибавила почти 15%. В лидерах – Челябинск (рост на 25% до 33 тыс. рублей).

Около Тюмени земля подешевела на 14%. Собственники просят за сотку земли 46 тыс. рублей. В областной столице для реализации предлагается почти 4 тыс. объектов. На многие из этих объектов отсутствуют документы о собственности, но их можно оформить по дачной амнистии до 2022 года.

В лидерах падения цен в УрФО – Курган. Здесь земля подешевела на 15% до 17 тыс. рублей за сотку. В других субъектах РФ больше всего подешевела земля в Краснодаре и ближайших окрестностях — на 33,3%.

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#Новости#Земельные участки#Земля#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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