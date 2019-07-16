Земельные участки в окрестностях Тюмени подешевели на 14% за четыре года

Около Тюмени земля подешевела на 14%. Собственники просят за сотку земли 46 тыс. рублей. В областной столице для реализации предлагается почти 4 тыс. объектов. На многие из этих объектов отсутствуют документы о собственности, но их можно оформить по дачной амнистии до 2022 года.