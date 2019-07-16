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Все хотят жить современно: квартиры в квартале МОЁ раскупили на 70%

16 июля 2019, 04:00
Фото: отдел маркетинга и рекламы "4D Development"
«Дизайн-квартал» — так говорит о себе новый жилой комплекс в районе ГМ «О’Кей» на улице Широтной. И добавляет необычное имя: «МОЁ». Застройщик 4D Development обещает уникальную концепцию: программа для детей Kinder Inside, chill-out зоны для развития, стильный фасад и даже свой амфитеатр.
Сюжет
Тюмень

Но насколько людям нужен такой праздник каждый день? Оказалось, именно этого и хотят покупатели квартир. За 9 месяцев со дня старта продажи в квартале «МОЁ» достигли высокого уровня — в нем купили 70% квартир. И это не только молодое поколение самые разные люди желают въехать в яркий жилой комплекс.

Вот что говорит об этом коммерческий директор ГК «4D Development» Александр Быков:

«Перед созданием концепции мы проводили аналитику. И наши данные говорят о том, что Тюмень — это город творчества и развития. А аудитория застройщика — это люди, которые хотят жить красиво и необычно, хотят побольше успеть и стать лучше себя вчерашнего. И больше всех этого хотят семьи с детьми.

В итоге это подтвердили цифры наших продаж. В дизайн-квартале МОЁ уже реализовано более 70%, и главные покупатели — это семьи с детьми».

Фото: отдел маркетинга и рекламы "4D Development"

Квартал для нового поколения

Дизайн-квартал МОЁ появится в I квартале 2020 г. в Восточном мкр. Это 24-этажные дома с авторскими фасадами, ландшафтным дизайном и особой концепцией. В нее входят программа развития детей KINDER INSIDE и 152 м² chill-out зон для спорта и творчества на первых этажах домов.

Концепция KINDER INSIDE

Inside значит «внутри». Всё, что нужно семьям и детям для развития, уже есть внутри квартала.

  • Бесплатные уроки в специальных классах на первом этаже. Можно ехать на занятия на… лифте! Детям — логопед, уроки английского с носителем языка и фотошкола. Взрослым — йога, экспресс-фитнес и лекции о здоровом питании.
  • Собственный мини-кинозал — для веселых встреч с друзьями и соседями.
  • Во дворе — две детские площадки для разных возрастов. И свой мини-амфитеатр!
Фото: отдел маркетинга и рекламы "4D Development"

Продуманные планировки формата +

Все квартиры МОЁ сделаны для удобной жизни. Там нет длинных коридоров и комнат-«пеналов». Форматы жилья — от 1+ до необычных экстра-планировок: 2-уровневых «нью-йоркских» квартир и пентхаусов.

Есть особые семейные форматы — это 3+ и 4+, выполненные под образ жизни разных семей. Среди них — квартиры со спальней мастер-сьют со своей ванной, квартиры с выделенной спальней, где есть гардеробная, и планировки, поделенные для на зоны — для отдыха и для гостей.

Везде предусмотрены:

  • Готовые ниши для хранения
  • Большие комнаты
  • Просторные лаунж-балконы с витражным остеклением
  • Увеличенные «низкие» окна
  • Большие раздельные санузлы
Квартира 81,8 кв.м.Квартира 81,8 кв.м.
Квартира 82,1 кв.м.Квартира 82,1 кв.м.
Квартира 91,6 кв.м. (альтернатива)Квартира 91,6 кв.м. (альтернатива)
Квартира 75,7 кв.м.Квартира 75,7 кв.м.
Квартира 91,6 кв.м.Квартира 91,6 кв.м.
Квартира 81,8 кв.м.

Выгода до 300 000 рублей на семейные форматы 3+ и 4+. Купить квартиру можно любым удобным способом: в рассрочку, в ипотеку (по сниженной ставке от банков-партнеров или по программе семейной ипотеки), с маткапиталом или за полную сумму. Есть сервис «Удаленная сделка» для жителей других городов.

Жить комфортно — это МОЁ!

Узнайте все подробности и успейте купить квартиру раньше других по телефону

+7 (3452) 288319 или на сайте moe72.ru

Застройщик ООО «Вершины». Срок действия предложения: 01.07.2019 г. – 30.07.2019 г. Количество и формат квартиры ограничены. Подробную информацию уточняйте по номеру телефона: 8 (3452) 60-40-40. Проектная декларация на сайте https://moe72.ru/docs/. Не является публичной офертой.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Город
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