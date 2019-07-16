Все хотят жить современно: квартиры в квартале МОЁ раскупили на 70%

«Перед созданием концепции мы проводили аналитику. И наши данные говорят о том, что Тюмень — это город творчества и развития. А аудитория застройщика — это люди, которые хотят жить красиво и необычно, хотят побольше успеть и стать лучше себя вчерашнего. И больше всех этого хотят семьи с детьми.