Все хотят жить современно: квартиры в квартале МОЁ раскупили на 70%

Но насколько людям нужен такой праздник каждый день? Оказалось, именно этого и хотят покупатели квартир. За 9 месяцев со дня старта продажи в квартале «МОЁ» достигли высокого уровня — в нем купили 70% квартир. И это не только молодое поколение самые разные люди желают въехать в яркий жилой комплекс.
Вот что говорит об этом коммерческий директор ГК «4D Development» Александр Быков:
«Перед созданием концепции мы проводили аналитику. И наши данные говорят о том, что Тюмень — это город творчества и развития. А аудитория застройщика — это люди, которые хотят жить красиво и необычно, хотят побольше успеть и стать лучше себя вчерашнего. И больше всех этого хотят семьи с детьми.
В итоге это подтвердили цифры наших продаж. В дизайн-квартале МОЁ уже реализовано более 70%, и главные покупатели — это семьи с детьми».
Квартал для нового поколения
Дизайн-квартал МОЁ появится в I квартале 2020 г. в Восточном мкр. Это 24-этажные дома с авторскими фасадами, ландшафтным дизайном и особой концепцией. В нее входят программа развития детей KINDER INSIDE и 152 м² chill-out зон для спорта и творчества на первых этажах домов.
Концепция KINDER INSIDE
Inside значит «внутри». Всё, что нужно семьям и детям для развития, уже есть внутри квартала.
Продуманные планировки формата +
Все квартиры МОЁ сделаны для удобной жизни. Там нет длинных коридоров и комнат-«пеналов». Форматы жилья — от 1+ до необычных экстра-планировок: 2-уровневых «нью-йоркских» квартир и пентхаусов.
Есть особые семейные форматы — это 3+ и 4+, выполненные под образ жизни разных семей. Среди них — квартиры со спальней мастер-сьют со своей ванной, квартиры с выделенной спальней, где есть гардеробная, и планировки, поделенные для на зоны — для отдыха и для гостей.
Везде предусмотрены:
Выгода до 300 000 рублей на семейные форматы 3+ и 4+. Купить квартиру можно любым удобным способом: в рассрочку, в ипотеку (по сниженной ставке от банков-партнеров или по программе семейной ипотеки), с маткапиталом или за полную сумму. Есть сервис «Удаленная сделка» для жителей других городов.
Жить комфортно — это МОЁ!
Узнайте все подробности и успейте купить квартиру раньше других по телефону
Застройщик ООО «Вершины». Срок действия предложения: 01.07.2019 г. – 30.07.2019 г. Количество и формат квартиры ограничены. Подробную информацию уточняйте по номеру телефона: 8 (3452) 60-40-40. Проектная декларация на сайте https://moe72.ru/docs/. Не является публичной офертой.