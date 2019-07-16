Тюменцам рассказали, как не отравиться грибами

В ведомстве напомнили, что ядовитых грибов приблизительно 25 видов, так что собирать лучше только известные грибы. Кроме того, специалисты не советуют покупать дряблые, переросшие, поврежденные личинками и плесенью грибы, а также собирать грибы, которые растут вдоль дорог, так как они могут приобретать токсические свойства.