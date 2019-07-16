Тюменские «Этажи» оштрафовали на 100 тыс. рублей

По данным правоохранительных структур, в ноябре 2018 года юрлицо приняло на работу человека, который ранее занимал должность государственной гражданской службы в Управлении Министерства юстиции РФ в Тюменской области. В 10-дневный срок руководство компании не проинформировало об этом бывшего работодателя.