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Тюменские «Этажи» оштрафовали на 100 тыс. рублей

16 июля 2019, 13:01
Фото: 1Mi
В ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших госслужащих прокуратура региона выявила нарушения в тюменской ООО «Этажи-Западная Сибирь».

По данным правоохранительных структур, в ноябре 2018 года юрлицо приняло на работу человека, который ранее занимал должность государственной гражданской службы в Управлении Министерства юстиции РФ в Тюменской области. В 10-дневный срок руководство компании не проинформировало об этом бывшего работодателя.

В ходе проверки было возбуждено административное дело по ст. 19.29 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности) в отношении компании и руководства общества. Мировой судья постановил взыскать с ООО «Этажи-Западная Сибирь» 100 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

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#Новости#Прокуратура#Штрафы#Александр Мязин#Общество
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