Шторы для современного дома

Уделите внимание шторам, ведь именно они отвечают за оформление оконного проема. Многие потребители, которые стоят на пороге ремонта, задаются вопросом: как выбрать шторы, чтобы дизайн был стильным? Что модно сегодня?
Ответ на этот вопрос достаточно прост — нет никакого рецепта, согласно которому Вы сможете купить модель. Стильную, потому что все индивидуально. Стоит отталкиваться, в первую очередь, от особенностей Вашего дизайна.
Основными аспектами выбора должны стать следующие параметры:
Чтобы выбрать оптимальную материю для своего дома, исходите из Ваших задач. Если Вы оформляете классический интерьер, то и ткань должна быть соответствующей — дорогой, тяжелой, вызывающей ассоциации с роскошью и богатством — атлас, парча. Для простого деревенского дизайна, напротив, потребуются более лаконичные и менее дерзкие варианты. Для современных стилей отдайте предпочтение практичным материалам, которые мало мнутся и долго служат. Для детской комнаты стоит выбрать пожаростойкое изделие с экологически чистым составом (хлопок, лен — лучшие варианты).
Но состав ткани является второстепенным аспектом, который мы оцениваем. Сначала, конечно, в глаза бросается ее расцветка. И здесь стоит быть внимательными и осторожными, ведь оплошность при выборе может стоить вам покупки.
Для классики выбирайте яркие и изысканные модели. Здесь основными акцентами должны быть золото, серебро, бордо и другие насыщенные оттенки. Детская комната подразумевает мягкость и меру — не стоит брать для комнаты ребенка яркую расцветку. Для городских стилей выберите простые варианты в полоску или клетку. В любом случае, исходите из того, что внешнее исполнение полотна должно:
Крепление к карнизам может осуществляться на скрытую полосу для монтажа на крючки, на прищепки, а также на крупные декоративные петли. Подумайте, какой дизайн вам подойдет больше всего, и выберите именно его.
Еще одна важная характеристика, на которую стоит обратить внимание, выбирая шторы, — это уровень светонепроницаемости. Сейчас в продаже можно найти простые ткани, которые пропускают солнечные лучи и материалы, которые препятствуют проникновению света в помещение. Причем уровень светонепроницаемости может быть 100%-ным (блэкаут-шторы) и меньше. Выбирайте его в зависимости от Вашей потребности. Если спальня расположена на солнечной стороне, тогда лучше купить портьеры, полностью препятствующие свету, чтобы можно было комфортно спать днем.