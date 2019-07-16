Шторы для современного дома

Еще одна важная характеристика, на которую стоит обратить внимание, выбирая шторы, — это уровень светонепроницаемости. Сейчас в продаже можно найти простые ткани, которые пропускают солнечные лучи и материалы, которые препятствуют проникновению света в помещение. Причем уровень светонепроницаемости может быть 100%-ным (блэкаут-шторы) и меньше. Выбирайте его в зависимости от Вашей потребности. Если спальня расположена на солнечной стороне, тогда лучше купить портьеры, полностью препятствующие свету, чтобы можно было комфортно спать днем.