Оптовые цены на сахар резко снизились до 27 рублей за килограмм

В магазинах данная тенденция менее заметна, но ритейлеры вынуждены учитывать коньюктуру рынка. В конце 2018 года 1 кг сахара у оптовиков стоил 36 рублей за килограмм, на данный момент цены снизились до 27 рублей. Максимум зафиксирован в 2016 году – 46 рублей за килограмм. Между тем в рознице средняя стоимость 1 килограмма сахара составляет около 41 рубля.