Оптовые цены на сахар резко снизились до 27 рублей за килограмм

В магазинах данная тенденция менее заметна, но ритейлеры вынуждены учитывать коньюктуру рынка. В конце 2018 года 1 кг сахара у оптовиков стоил 36 рублей за килограмм, на данный момент цены снизились до 27 рублей. Максимум зафиксирован в 2016 году – 46 рублей за килограмм. Между тем в рознице средняя стоимость 1 килограмма сахара составляет около 41 рубля.
Аналитики отмечают, что подобная ситуация нетипична для июня. Сезон урожая начинается в августе. Цены на продукцию снижаются почти 5 лет.
Каждый год в стране производится 6 млн тонн сахара. Из них 1,5 млн поставляется кондитерам.
Производители отмечают, что на данный момент склады заполнены прошлогодней продукцией. Представители АПК рассчитывают создать экспортную коалицию, для отправки за рубеж больших партий продукции от 100 до 300 тыс. тонн.