Несколько сотен тюменцев почувствовали себя плохо в жару

В жаркую погоду специалисты рекомендуют пить больше воды, не выходить на улицу без легкого головного убора, не находиться долго на солнце и в душных помещениях, а также следить за своим самочувствием. Особенно это важно тем, у кого есть хронические проблемы со здоровьем.