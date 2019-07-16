nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Несколько сотен тюменцев почувствовали себя плохо в жару

16 июля 2019, 05:19
Фото: pixabay.com
В прошедшие выходные из-за жары за помощью медиков обратились более 300 тюменцев. Вызовы были не только на квартиры, но и на пляжи.
Сюжет
Тюмень

В департаменте здравоохранения по Тюменской области рассказали, что жителям становилось плохо от духоты и перегрева, некоторые получали солнечные ожоги.

Теплая погода косвенно повлияла и на увеличение количества вызовов скорой помощи к детям, которые получили легкие травмы. Дети в теплую погоду больше времени проводят на улице, а их отдых стал более активным.

В жаркую погоду специалисты рекомендуют пить больше воды, не выходить на улицу без легкого головного убора, не находиться долго на солнце и в душных помещениях, а также следить за своим самочувствием. Особенно это важно тем, у кого есть хронические проблемы со здоровьем.

Если вы почувствовали себя плохо, отойдите в тень или зайдите в помещение с кондиционером.

Материалы по теме
В центре Тюмени женщины ходят в купальниках из-за жары
#Новости#Скорая помощь#Тюменская область#Жара#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25