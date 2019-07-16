Несколько сотен тюменцев почувствовали себя плохо в жару

В департаменте здравоохранения по Тюменской области рассказали, что жителям становилось плохо от духоты и перегрева, некоторые получали солнечные ожоги.
Теплая погода косвенно повлияла и на увеличение количества вызовов скорой помощи к детям, которые получили легкие травмы. Дети в теплую погоду больше времени проводят на улице, а их отдых стал более активным.
В жаркую погоду специалисты рекомендуют пить больше воды, не выходить на улицу без легкого головного убора, не находиться долго на солнце и в душных помещениях, а также следить за своим самочувствием. Особенно это важно тем, у кого есть хронические проблемы со здоровьем.
Если вы почувствовали себя плохо, отойдите в тень или зайдите в помещение с кондиционером.