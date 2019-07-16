Акция с картой Мир Запсибкомбанка в «Дочках-Сыночках»

«Каждый 2-й клиент Запсибкомбанка, получающий зарплату на карту Банка – владелец карты Мир. С новой акцией по картам Мир Запсибкомбанка, вы можете не только подготовить ребенка к поездке на море или в летний лагерь, но и совершить покупки к предстоящему учебному году. И что особенно актуально, вы можете дополнительно экономить до 1,25% от суммы покупки (1 бонус=1 рубль) в рамках программы «Бонусы», – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк».