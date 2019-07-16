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Акция с картой Мир Запсибкомбанка в «Дочках-Сыночках»

16 июля 2019, 10:32
Фото: vk.com/zapsibo
Этим летом покупки принесут не только радость, но и выгоду. С картой Мир Запсибкомбанка появилась возможность за любую покупку в магазинах «Дочки-Сыночки» получить кэшбэк 7%. Акция действует до конца лета.
Сюжет
Тюмень

Чтобы принять участие в акции необходимо:

  1. Убедиться в том, что карта Мир Запсибкомбанка привязана к программе на сайте privetmir.ru ;
  2. Осуществлять покупки в магазинах сети «Дочки-Сыночки» картой Мир Запсибкомбанка;
  3. Получить кэшбэк 7% обратно на карту!

«Каждый 2-й клиент Запсибкомбанка, получающий зарплату на карту Банка – владелец карты Мир. С новой акцией по картам Мир Запсибкомбанка, вы можете не только подготовить ребенка к поездке на море или в летний лагерь, но и совершить покупки к предстоящему учебному году. И что особенно актуально, вы можете дополнительно экономить до 1,25% от суммы покупки (1 бонус=1 рубль) в рамках программы «Бонусы», – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк».

Акция действует с 1 июля 2019 года по 31 августа 2019 года. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве кэшбэков, сроках, месте и порядке их получения — на сайте privetmir.ru

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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