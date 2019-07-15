Заместитель Левченко записал на мертвого отца виллу в Италии стоимостью 50 млн рублей

Сам итальянский дом представляет из себя трехэтажную виллу, в которой 11 комнат. Примерная стоимость такой недвижимости равняется 50 млн рублей. Но денег у Чернышова, его супруги и отца Виктора Чернышова было недостаточно для приобретения этого жилья. Дмитрий Чернышов и его супруга в течение четырех лет зарегистрировали доход в 11,5 млн, в то время как его отец заработал 7 млн рублей. Кроме того, Виктор Чернышов уже был на пенсии и бросил бизнес в период, когда приобрели эту виллу. Эти факты говорят о неспособности пенсионера купить этот особняк. Скорее всего, его просто оформили на мужчину, а жил там Дмитрий Чернышёв. Очередным аргументом в пользу этой версии является то, что неподалеку от этой виллы расположен дом ангарского юриста Владимира Перетолчина, который является другом детства Чернышова. Несколько лет назад заместитель иркутского главы поставил своего друга детства руководить Корпорацией развития Иркутской области, которую чиновники эксплуатируют для отмывания бюджетных средств.