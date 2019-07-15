Заместитель Левченко записал на мертвого отца виллу в Италии стоимостью 50 млн рублей

Чернышёва и семью губернатора Сергея Левченко связывают длительные дружеские отношения. Кроме того, Чернышова считают политическим главой регионального правительства, сообщило издание babr24.com.
Сам итальянский дом представляет из себя трехэтажную виллу, в которой 11 комнат. Примерная стоимость такой недвижимости равняется 50 млн рублей. Но денег у Чернышова, его супруги и отца Виктора Чернышова было недостаточно для приобретения этого жилья. Дмитрий Чернышов и его супруга в течение четырех лет зарегистрировали доход в 11,5 млн, в то время как его отец заработал 7 млн рублей. Кроме того, Виктор Чернышов уже был на пенсии и бросил бизнес в период, когда приобрели эту виллу. Эти факты говорят о неспособности пенсионера купить этот особняк. Скорее всего, его просто оформили на мужчину, а жил там Дмитрий Чернышёв. Очередным аргументом в пользу этой версии является то, что неподалеку от этой виллы расположен дом ангарского юриста Владимира Перетолчина, который является другом детства Чернышова. Несколько лет назад заместитель иркутского главы поставил своего друга детства руководить Корпорацией развития Иркутской области, которую чиновники эксплуатируют для отмывания бюджетных средств.
Примечательно, что Виктор Чернышов умер в 2016 году. Выходит, что или виллу приобрели не позднее 2016 года, или ее противозаконно зарегистрировали на мертвого мужчину. Этот особняк должен был оказаться в официальном владении сына усопшего, но тот не захотел декларировать его.
Представители регионального главы отвергли обвинения по этой вилле и стали угрожать журналистам судебным делом, которое так никто и не инициировал.
Сам Левченко дал поручение проверить сведения региональному управлению коррупционных и иных нарушений аппарата губернатора и правительства региона. Интересно, что главой этого управления является сам же Дмитрий Чернышов.
Левченко несколько раз менял свою официальную позицию по этому вопросу. То он говорил, что ничего не нашли, потом сказал, что пока нет полных данных, а потом антикоррупционное управление объявило об отсутствии у их руководителя особняка в Италии. В конечном счете, это выглядело так, будто старый друг пытается спасти друга. Но дело может не ограничиться интересом только в РФ. Подозрения в отмывании денег и оформлении недвижимой собственности на покойника могут вызвать вопросы и у итальянских властей.