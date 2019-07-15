В Тюмени протестовали сургутяне из-за ипотечных кредитов

У здания представительства ХМАО в областной столице активисты требовали снять с участников жилищных программ округа «статус мошенников». Отмечается, что Ипотечное агентство взыскивает огромные суммы с добросовестных граждан, а рабочая группа губернатора ХМАО не намерена решать проблему.
По данным Муксун.fm, с людей требуют возврата процентов по ипотечному кредиту, взятому на льготных условиях. Участники программы обратились к властям автономного округа, но из 180 семей помощь получили только 24.
Изначально, несколько лет назад, тысячи семей поставили в очередь на получение субсидий. Активисты утверждают, что это был план по улучшению статистики. Были взяты кредиты, где 7,5% годовых гасило Ипотечное агентство Югры. На данный момент с людей требуют сотни тысяч рублей.