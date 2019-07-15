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В Тюмени протестовали сургутяне из-за ипотечных кредитов

15 июля 2019, 12:04
Фото: ВКонтакте
В Тюмени движение «Сургут для детей» 15 июля провели пикеты в целях защиты прав молодых семей.
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Тюмень

У здания представительства ХМАО в областной столице активисты требовали снять с участников жилищных программ округа «статус мошенников». Отмечается, что Ипотечное агентство взыскивает огромные суммы с добросовестных граждан, а рабочая группа губернатора ХМАО не намерена решать проблему.

По данным Муксун.fm, с людей требуют возврата процентов по ипотечному кредиту, взятому на льготных условиях. Участники программы обратились к властям автономного округа, но из 180 семей помощь получили только 24.

Изначально, несколько лет назад, тысячи семей поставили в очередь на получение субсидий. Активисты утверждают, что это был план по улучшению статистики. Были взяты кредиты, где 7,5% годовых гасило Ипотечное агентство Югры. На данный момент с людей требуют сотни тысяч рублей.

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#Новости#Протесты#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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