В Тюмени протестовали сургутяне из-за ипотечных кредитов

Изначально, несколько лет назад, тысячи семей поставили в очередь на получение субсидий. Активисты утверждают, что это был план по улучшению статистики. Были взяты кредиты, где 7,5% годовых гасило Ипотечное агентство Югры. На данный момент с людей требуют сотни тысяч рублей.