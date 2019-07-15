nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на Мельникайте и Московском тракте отключат горячую воду на две недели

15 июля 2019, 10:37
Фото: pixabay.com
В Тюмени с 16 июля отключат горячую воду на улицах Мельникайте, Московский тракт, 30 лет Победы, Широтной, 9 Января, Волгоградской, Демьяна Бедного, Гнаровской, Депутатской.
Сюжет
Тюмень

До 29 июля в городе пройдёт пятый этап опрессовки. Местные управляющие компании должны оповестить жильцов о начале работ.

Ежегодная процедура проверки системы соответствует правилам эксплуатации энергоустановок. Работы начались 20 мая. При обнаружении признаков повреждения теплосетей на улице нужно сообщить об этом диспетчеру по телефону 38-62-00.

Последний этап опрессовочных работ должен завершиться в Тюмени 26 августа. В некоторых домах горячей воды не будет почти 3 недели. Это связано с ремонтом труб и котельных. Чтобы отремонтировать теплосистемы специалисты пускают воду под большим давлением, обнаруживают повреждения и устраняют в процессе работ.

Материалы по теме
УСТЭК отремонтирует 24 метра труб около улиц Грибоедова и Короленко
#Новости#Горячая вода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25