В Тюмени на Мельникайте и Московском тракте отключат горячую воду на две недели

До 29 июля в городе пройдёт пятый этап опрессовки. Местные управляющие компании должны оповестить жильцов о начале работ.
Ежегодная процедура проверки системы соответствует правилам эксплуатации энергоустановок. Работы начались 20 мая. При обнаружении признаков повреждения теплосетей на улице нужно сообщить об этом диспетчеру по телефону 38-62-00.
Последний этап опрессовочных работ должен завершиться в Тюмени 26 августа. В некоторых домах горячей воды не будет почти 3 недели. Это связано с ремонтом труб и котельных. Чтобы отремонтировать теплосистемы специалисты пускают воду под большим давлением, обнаруживают повреждения и устраняют в процессе работ.