В Тюмени на Мельникайте и Московском тракте отключат горячую воду на две недели

Последний этап опрессовочных работ должен завершиться в Тюмени 26 августа. В некоторых домах горячей воды не будет почти 3 недели. Это связано с ремонтом труб и котельных. Чтобы отремонтировать теплосистемы специалисты пускают воду под большим давлением, обнаруживают повреждения и устраняют в процессе работ.