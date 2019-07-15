Пять из шести марок куриных бедер забракованы «Росконтролем»

Для исследований были взяты цыплята марок «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Троекурово», «Ясные зори» и «Каждый день». 15 июля стали известны результаты проверки мясных продуктов. .
Продукция бренда «Каждый день» признана удовлетворяющей основным требованиям для реализации в магазинах РФ. У куриных бедер «Петруха» и «Ржевское подворье» нашли серьезное превышение по микробной микрофлоры сразу в 30 раз, выявлена кишечная палочка. У бренда «Троекурово» выявлены признаки тухлой продукции. Мясо имело плохой запах и было липким.
Марки Servilux и «Ясные зори» превысили допустимый уровень микроорганизмов, но в целом их можно покупать.