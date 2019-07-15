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Пять из шести марок куриных бедер забракованы «Росконтролем»

15 июля 2019, 12:50
Фото: pixabay.com
По данным «Росконтроля», бедра цыплят-бройлеров могут быть опасны для здоровья потребителей. Специалисты исследовали шесть образцов российских марок и пришли к неутешительным выводам.

Для исследований были взяты цыплята марок «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Троекурово», «Ясные зори» и «Каждый день». 15 июля стали известны результаты проверки мясных продуктов. .

Продукция бренда «Каждый день» признана удовлетворяющей основным требованиям для реализации в магазинах РФ. У куриных бедер «Петруха» и «Ржевское подворье» нашли серьезное превышение по микробной микрофлоры сразу в 30 раз, выявлена кишечная палочка. У бренда «Троекурово» выявлены признаки тухлой продукции. Мясо имело плохой запах и было липким.

Марки Servilux и «Ясные зори» превысили допустимый уровень микроорганизмов, но в целом их можно покупать.

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#Новости#Еда#Мясо#Александр Мязин#Общество
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