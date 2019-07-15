Пять из шести марок куриных бедер забракованы «Росконтролем»

Продукция бренда «Каждый день» признана удовлетворяющей основным требованиям для реализации в магазинах РФ. У куриных бедер «Петруха» и «Ржевское подворье» нашли серьезное превышение по микробной микрофлоры сразу в 30 раз, выявлена кишечная палочка. У бренда «Троекурово» выявлены признаки тухлой продукции. Мясо имело плохой запах и было липким.