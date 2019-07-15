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Начальник группы «Альфа» ФСБ России уволен с занимаемой должности

15 июля 2019, 14:20
Фото: Википедия
Руководитель спецподразделения «Альфа» ФСБ России покинул свой пост. Он занимал данную должность с 2014 года.

Валерий Канакин уволен со своей должности. СМИ отмечают, что данное решение было принято после задержания части банды сотрудников ФСБ, которые промышляли разбоем. Более того, их подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Их задержали после проведения обыска в банке по поддельному постановлению. В результате у бизнесменов изъяли 140 млн рублей наличностью. Специалисты отмечают, что данный случай произошел впервые за 45 лет существования «Альфы». Обвиняемым сотрудникам ФСБ грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным РБК, Канакин находится в отпуске и до сих пор числится в списках спецподразделения. По информации «Новых известий», его увольнение не связанно с задержанием членов ОПГ.

Бывший руководитель служил в «Альфе» с 1984 года. Принимал участие в освобождении заложников.

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#Новости#Увольнение#ФСБ#Александр Мязин#Политика
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