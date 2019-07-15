Начальник группы «Альфа» ФСБ России уволен с занимаемой должности

Валерий Канакин уволен со своей должности. СМИ отмечают, что данное решение было принято после задержания части банды сотрудников ФСБ, которые промышляли разбоем. Более того, их подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Их задержали после проведения обыска в банке по поддельному постановлению. В результате у бизнесменов изъяли 140 млн рублей наличностью. Специалисты отмечают, что данный случай произошел впервые за 45 лет существования «Альфы». Обвиняемым сотрудникам ФСБ грозит до 15 лет лишения свободы.