Тюменцев ожидает дождливая и теплая неделя

В среду, 17 июля, немного похолодает. Днем воздух прогреется до +25 градусов, день будет пасмурным, но без дождя. В четверг, 18 июля, тюменцев вновь ожидает дождь. Столбики термометров опустятся до +23 градусов. В пятницу, 19 июля, дождь усилится. Выпадет почти 8 мм осадков. Воздух прогреется до +24 градусов.