Тюменцев ожидает дождливая и теплая неделя

В понедельник, 15 июля, в областной столице в дневное время воздух прогреется до +32 градусов, осадков не ожидается. Во вторник, 16 июля, ожидается дождь и усиление ветра до 18 метров в секунду, дневная температура составит +33 градуса.
В среду, 17 июля, немного похолодает. Днем воздух прогреется до +25 градусов, день будет пасмурным, но без дождя. В четверг, 18 июля, тюменцев вновь ожидает дождь. Столбики термометров опустятся до +23 градусов. В пятницу, 19 июля, дождь усилится. Выпадет почти 8 мм осадков. Воздух прогреется до +24 градусов.
В субботу и воскресенье, 20 и 21 июля, также обещают дожди. В субботу будет 23 градуса тепла, в последний день недели - 22 градуса тепла.
В воскресенье прогнозируется ливень и грозы. В этот день в Тюмени выпадет более 9 мм осадков.