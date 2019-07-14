Аэропорт в Тобольске построят к четвертому кварталу 2020 года

Также, по его словам, взлетная полоса аэропорта будет принимать все виды самолетов, кроме лайнеров рассчитанных на большую протяженность пути, таких как Boeing 777. Что же касается того, кому будет принадлежать объект, Глеб Трубин пояснил, что взлетные полосы будут переданы в федеральную собственность. При этом по аэровокзалу рассматривается несколько вариантов.