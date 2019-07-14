nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аэропорт в Тобольске построят к четвертому кварталу 2020 года

14 июля 2019, 04:15
Фото: pixabay.com
Аэропорт в Тобольске построят и сдадут в эксплуатацию в четвертом квартале следующего года, заявил депутат региональной Думы Глеб Трубин.

Парламентарий вместе с представителями собрания молодых депутатов при Облдуме 12 июля посетил тобольскую промышленную площадку, где ему рассказали о сроках ввода аэропорта в эксплуатацию.

Также, по его словам, взлетная полоса аэропорта будет принимать все виды самолетов, кроме лайнеров рассчитанных на большую протяженность пути, таких как Boeing 777. Что же касается того, кому будет принадлежать объект, Глеб Трубин пояснил, что взлетные полосы будут переданы в федеральную собственность. При этом по аэровокзалу рассматривается несколько вариантов.

Одним из них является передача его на баланс «Сибура», второй - он будет принадлежать городским или областным органам власти.

Материалы по теме
Тюменский губернатор показал в Instagram площадку будущего аэропорта Тобольска
#Новости#Тюменская область#Тобольск#Аэропорты#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25