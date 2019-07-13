Здание Выставочного зала в Тюмени будет модернизировано

На первом этапе работ планируется провести замену светового оборудования. Далее будет проведен ремонт входной группы.
По словам главы АО «Тюменская ярмарка», основными мероприятиями в выставочном комплексе постепенно становится «деловой туризм». Это привлекает большое число приезжих. В качестве примера можно привести подобные выставки в Германии, которые за последнее время посетили 10 млн человек. Ставку на подобные мероприятия сделали и в Тюменской области.
Между тем самыми посещаемыми в Тюмени являются продовольственные ярмарки. В 2018 году региональные предприятия открывали до 6 крупных точек сбыта продуктов питания в областной столице. Предполагалось, что в дальнейшем подобные мероприятия будут проходить раз в две недели.