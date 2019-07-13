Здание Выставочного зала в Тюмени будет модернизировано

По словам главы АО «Тюменская ярмарка», основными мероприятиями в выставочном комплексе постепенно становится «деловой туризм». Это привлекает большое число приезжих. В качестве примера можно привести подобные выставки в Германии, которые за последнее время посетили 10 млн человек. Ставку на подобные мероприятия сделали и в Тюменской области.