В воскресенье в Тюменской области будет ограничено передвижение грузовиков из-за жары

ФКУ «Уралуправтодор» отмечает, что данное ограничение временное и было введено для сохранения дорожного полотна на федеральных дорогах страны. Новый закон касается транспортных средств, чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные Правилами перевозок грузов. Ограничения не действуют на автобусы осуществляющие пассажирские и международные перевозки, спецслужбы и грузовики с продуктами. На данный момент ограничение действует в Свердловской области.