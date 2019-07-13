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В воскресенье в Тюменской области будет ограничено передвижение грузовиков из-за жары

13 июля 2019, 08:58
Фото: pixabay.com
Из-за жаркой погоды 14 июля на дорогах Свердловской, Тюменской и Курганской областях вводятся ограничения по передвижению грузового автотранспорта. Водители могут осуществлять движение с 22:00 до 10:00.
Сюжет
Тюмень

ФКУ «Уралуправтодор» отмечает, что данное ограничение временное и было введено для сохранения дорожного полотна на федеральных дорогах страны. Новый закон касается транспортных средств, чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные Правилами перевозок грузов. Ограничения не действуют на автобусы осуществляющие пассажирские и международные перевозки, спецслужбы и грузовики с продуктами. На данный момент ограничение действует в Свердловской области.

Данная мера будет действовать на территории Российской Федерации по результатам прогнозов Росгидромета. Водителей грузовиков об этом должны предупреждать специальные знаки.

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#Новости#Грузовики#Жара#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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