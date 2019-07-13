Расходы россиян на еду выросли до 39% от суммы ежемесячных доходов

В 2018 году жители страны тратили на еду 38,2% своих доходов. Аналитики полагают, что данная тенденция нарастает из-за снижения реальных доходов граждан. Продовольственная инфляция опережает темпы роста средних заработных плат.
Реальные доходы жителей страны в 1 квартале 2019 года снизились на 2,3% из-за продовольственной инфляции. Около 7% доходов люди вынуждены тратить за выплату кредитов, 15% за ЖКХ, 10% на покупку одежды.
Сокращение платежеспособного спроса оказывает давление на бизнес внутри страны и ведет к усилению рисков стагнации в экономике. За пять последних лет доля среднего класса в России сократилась с 37% в 2014 году до 30% в 2018.