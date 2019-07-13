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Расходы россиян на еду выросли до 39% от суммы ежемесячных доходов

13 июля 2019, 10:38
Фото: 1Mi
Ежеквартальное исследование потребительского индекса отметило увеличение реальных расходов населения на продукты питания. Их доля в общих затратах поднялась до 38,9%.

В 2018 году жители страны тратили на еду 38,2% своих доходов. Аналитики полагают, что данная тенденция нарастает из-за снижения реальных доходов граждан. Продовольственная инфляция опережает темпы роста средних заработных плат.

Реальные доходы жителей страны в 1 квартале 2019 года снизились на 2,3% из-за продовольственной инфляции. Около 7% доходов люди вынуждены тратить за выплату кредитов, 15% за ЖКХ, 10% на покупку одежды.

Сокращение платежеспособного спроса оказывает давление на бизнес внутри страны и ведет к усилению рисков стагнации в экономике. За пять последних лет доля среднего класса в России сократилась с 37% в 2014 году до 30% в 2018.

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#Новости#Еда#Продукты#Цена#Александр Мязин#Экономика
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