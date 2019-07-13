Бизнесмены страны отмечают серьезные риски для бизнеса и опасаются теневых элементов

Социологи отмечают, что предприниматели больше всего акцентируются на рисках, но не на возможностях. Это ведет к отказу от «длинных денег» и серьёзных инвестиций в крупные проекты. При выборе объектов вложения бизнес всё чаще отдает предпочтение консервативным вариантам.