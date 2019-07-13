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Бизнесмены страны отмечают серьезные риски для бизнеса и опасаются теневых элементов

13 июля 2019, 09:46
Фото: 1Mi
Около 70% бизнесменов отмечают неблагоприятные условия для инвестиций. Руководители коммерческих структур жалуются на серьезные риски при ведении бизнеса в РФ.

Социологи отмечают, что предприниматели больше всего акцентируются на рисках, но не на возможностях. Это ведет к отказу от «длинных денег» и серьёзных инвестиций в крупные проекты. При выборе объектов вложения бизнес всё чаще отдает предпочтение консервативным вариантам.

Респонденты отмечают, что государство ответственно за большую часть возникших в экономике проблем. Все больше предприниматели опасаются непредсказуемости дальнейших действий. Более того, в системе действуют отдельные неуправляемые и работающие по своей логике теневые элементы.

Тюменские предприниматели массово сдают в аренду освободившиеся торговые площади и продают бизнес. За последние 2-3 месяца число подобных предложений серьезно увеличилось.

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#Новости#Россия#Бизнес#Александр Мязин#Экономика
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