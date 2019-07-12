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Жители Винзилей обнаружили в болоте тело пропавшего два года назад пенсионера

12 июля 2019, 12:21
Фото: 1Mi
Волонтеры поискового отряда «Белая сова – Тюмень» рассказали о завершении поисков жителя Винзилей Виктора Владимировича Пономарева. 59-летний мужчина пропал два года назад.

Скелетированные останки жителя поселка были обнаружены месяц назад. Информацию подтвердили следователи СКР Тюменской области. Сотрудники правоохранительных органов провели исследование и не обнаружили признаков насильственной смерти.

Мужчина пропал осенью 2017 года после конфликта с соседями. Местные жители рассматривали данную версию как основную связанную с его исчезновением.

Тело погибшего было найдено в болоте. Его почуяла собака одного из жителей Винзилей на прогулке. Прибывшие криминалисты установили личность человека по документам, найденных рядом. Супруга Виктора Владимировича отмечает, что несколько лет назад у него откачивали жидкость из легких. Это время он провел в больнице.

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#Новости#СКР#Розыск#Белая Сова#Александр Мязин#Происшествия
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