Жители Винзилей обнаружили в болоте тело пропавшего два года назад пенсионера

Тело погибшего было найдено в болоте. Его почуяла собака одного из жителей Винзилей на прогулке. Прибывшие криминалисты установили личность человека по документам, найденных рядом. Супруга Виктора Владимировича отмечает, что несколько лет назад у него откачивали жидкость из легких. Это время он провел в больнице.