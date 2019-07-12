nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вадим Шумков днем в парке встретил трех пьяных курганцев

12 июля 2019, 10:40
Фото: страница в Инстаграм
На своей странице в Инстаграм врио губернатора Курганской области Вадим Шумков рассказал о своих впечатлениях от встречи с земляками в парке.
Сюжет
Тюмень

«Заехал сегодня в ЦПКиО. Один за другим подошли пять человек. Кто попросил совместное фото, кто поговорить про советскую власть. Трое из пяти были нетрезвы. Днём, в четверг. Берегите себя, друзья, нам нужен каждый. Трезвым. У нас с вами очень много работы», - дал наставления курганцам Вадим Шумков.

Эта запись на странице в Инстаграмм Вадима Шумкова не прошла мимо внимания курганцев, которые оставили свои комментарии. Например, Марина Александрова: «На выпивку всегда находится. Только ноют, работы нет, денег нет! Вадим Михайлович, берегите и Вы себя!»

Другая пользовательница соцсетей выразила надежду на светлое будущее жителей региона под руководством Вадима Шумкова.

«Неужели жизнь наладится? Неужели этот мужчина будет действовать для народа, а не для своего кармана. Скрестив пальцы, надеюсь на лучшее. Спасибо Вам, Вадим Михайлович, за надежду в лучшее!», - написала Natali Lisyikh.

Материалы по теме
В Тюмени лесные пожары потушили без запрета на продажу спиртного
#Новости#Курганская область#Тюменская область#Вадим Шумков#Пьянство#Тюмень#Эксклюзив#Вадим Квасюк#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25