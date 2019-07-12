Вадим Шумков днем в парке встретил трех пьяных курганцев

«Заехал сегодня в ЦПКиО. Один за другим подошли пять человек. Кто попросил совместное фото, кто поговорить про советскую власть. Трое из пяти были нетрезвы. Днём, в четверг. Берегите себя, друзья, нам нужен каждый. Трезвым. У нас с вами очень много работы», - дал наставления курганцам Вадим Шумков.
Эта запись на странице в Инстаграмм Вадима Шумкова не прошла мимо внимания курганцев, которые оставили свои комментарии. Например, Марина Александрова: «На выпивку всегда находится. Только ноют, работы нет, денег нет! Вадим Михайлович, берегите и Вы себя!»
Другая пользовательница соцсетей выразила надежду на светлое будущее жителей региона под руководством Вадима Шумкова.
«Неужели жизнь наладится? Неужели этот мужчина будет действовать для народа, а не для своего кармана. Скрестив пальцы, надеюсь на лучшее. Спасибо Вам, Вадим Михайлович, за надежду в лучшее!», - написала Natali Lisyikh.